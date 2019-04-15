Рязанскую дирекцию дорог обязали установить фонари в Кораблинском районе

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Дирекцию дорог Рязанской области обязали установить фонари в деревне Бобровинки Кораблинского района. Об этом сообщил
Проверка показала, что дорога «Кораблино — Аманово» протяженностью восемь километров не оборудована стационарным электрическим освещением. При этом она включена в перечень дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения области.
Прокуратура направила иск к дирекции. Суд требования удовлетворил, нарушения должны устранить в течение 26 месяцев.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.