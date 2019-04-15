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Рязанца приговорили к обязательным работам за оскорбление полицейского. Об этом сообщил
Инцидент произошел в октябре 2018 года. Пьяного 34-летнего жителя Александро-Невского района остановили полицейские, ему предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, с чем он сначала согласился.
После приезда в больницу в сопровождении сотрудников молодой человек, будучи недовольным их законными действиями заявил, что освидетельствование проходить не собирается.
При этом он в присутствии медперсонала больницы стал демонстративно высказывать в адрес страж порядка оскорбления в нецензурной форме с использованием ненормативной лексики.
Подсудимый свою вину полностью признал. Ему назначили 180 часов обязательных работ.
Приговор вступил в законную силу.
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