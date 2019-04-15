Погибший на аэродроме в Липецке солдат-срочник оставил предсмертную записку

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Погибшим на липецком военном аэродроме 14 апреля был 22-летний уроженец Хайбуллинского района республики Башкирия. Об этом сообщил интернет-портал
Уже известно, что парень оставил предсмертную записку, в которой написал, что «не удовлетворен жизнью».
Расследованием случившегося занимаются специалисты военного управления Министерства обороны России.
Напомним, ранее появилась
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.