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14:54, 14 апреля 2019 130
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Во Владимирской области рабочего насмерть задавило досками

Во Владимирской области рабочего насмерть задавило досками

Фото: Pixabay.com

В Юрьев-Польском районе Владимирской области рабочего насмерть задавило досками. Об этом сообщили в региональном следкоме.

ЧП на предприятии «Лиственница» произошло 11 марта. Рабочие разгружали шестиметровые доски при помощи мостового крана, которым управляет пульт.

«Подсобный рабочий взял пульт и начал с напарником производить работы. При разгрузке одна из пачек досок съехала на бок, ее подцепили к стропам крана, но при очередном смещении грузом придавило 57-летнего подсобного рабочего», — уточнили в следкоме.

Пострадавшему вызвали скорую, он умер по дороге в больницу.

Отмечается, что брать пульт должны были специально обученнные сотрудники. Между тем, доступ к нему был у всех рабочих.

Погибший работал на предприятии с октября 2016 году. «Лиственница» оказала материальную помощь его семье.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК («Нарушение правил техники безопасности и охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).


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