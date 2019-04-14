Во Владимирской области рабочего насмерть задавило досками

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Фото: Pixabay.com
В Юрьев-Польском районе Владимирской области рабочего насмерть задавило досками. Об этом
ЧП на предприятии «Лиственница» произошло 11 марта. Рабочие разгружали шестиметровые доски при помощи мостового крана, которым управляет пульт.
«Подсобный рабочий взял пульт и начал с напарником производить работы. При разгрузке одна из пачек досок съехала на бок, ее подцепили к стропам крана, но при очередном смещении грузом придавило 57-летнего подсобного рабочего», — уточнили в следкоме.
Пострадавшему вызвали скорую, он умер по дороге в больницу.
Отмечается, что брать пульт должны были специально обученнные сотрудники. Между тем, доступ к нему был у всех рабочих.
Погибший работал на предприятии с октября 2016 году. «Лиственница» оказала материальную помощь его семье.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК («Нарушение правил техники безопасности и охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
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