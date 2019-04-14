В Тульской области православный храм впервые в мире возведут на криптовалюту

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В поселке Заокский Тульской области возведут храм Святой Блаженной Матроны Московской. Пожертвования на нее впервые в мире собирают не только наличными и банковскими переводами, но и в криптовалюте, пишет «
2 мая в поселке торжественно заложат первый камень будущей стройки. Новую церковь возведут рядом с уже существующим храмом Архистратига Михаила.
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«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»