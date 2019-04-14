На ярмарке в Горроще у продавца из Ивановской области украли сумку с выручкой

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Фото: Pixabay.com
На ярмарке в Горроще у продавца из Ивановской области украли сумку с дневной выручкой — 27 тысячами рублей. Об этом
50-летняя женщина вечером собирала товар с прилавков и оставила сумку без присмотра. Через несколько минут она заметила пропажу и позвонила в полицию.
На торговом центре неподалеку от места проведения ярмарки есть камера видеонаблюдения. Оперативники посмотрели запись и узнали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за оборот наркотиков 37-летний мужчина.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».