Ближе к теплу. Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на рабочую неделю

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Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на рабочую неделю, с 15 по 19 апреля. По данным синоптиков,
Днем в понедельник ожидается до +10 градусов, во вторник уже до +13 градусов. В среду прогнозируют до +11, к пятнице воздух прогреется до +14 градусов.
По ночам от нуля до +2 градусов.
Согласно прогнозу, дождь возможен в понедельник.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.