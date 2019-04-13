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11:28, 13 апреля 2019 781
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В Дягилеве убрали незаконную свалку

В Дягилеве убрали незаконную свалку

Фото: Администрация Рязани

В пятницу, 12 апреля, в Дягилеве убрали незаконную свалку. Об этом сообщил сайт мэрии.

В рамках весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города с территории вывезли порядка 60 кубометров мусора.

В субботу, 13 апреля, в поселке Дягилево планируется провести общегородской субботник.

«Принять участие в работах по санитарной очистке зеленых зон и придомовых территорий могут все желающие», — отметили в администрации.


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