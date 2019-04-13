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Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 12 апреля, в Дягилеве убрали незаконную свалку. Об этом сообщил
В рамках весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города с территории вывезли порядка 60 кубометров мусора.
В субботу, 13 апреля, в поселке Дягилево планируется провести общегородской субботник.
«Принять участие в работах по санитарной очистке зеленых зон и придомовых территорий могут все желающие», — отметили в администрации.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.