Ссора с сотрясением. В Якутии сотрудница больницы избила коллегу

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В Якутии сотрудница больницы избила коллегу после конфликта, пишет
По данным ведомства, 57-летняя женщина избила 54-летнюю коллегу из-за неприязненных личных отношений. У пострадавшей сотрясение мозга.
Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
Виновной грозит до трех лет лишения свободы.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.