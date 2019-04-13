Роскомнадзор посоветовал быть осторожными с просмотром «Игры престолов»

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Роскомнадзор предупредил россиян об опасности подхватить вирус в поисках бесплатной возможности посмотреть новый сезон «Игры престолов», сообщил канал «
Ведомство посоветовало не переходить по сомнительным ссылкам, которые обещают бесплатный просмотр.
Эксперты считают, что самыми опасными являются первая и заключительная серии сезона.
«Всего под прикрытием ссылок на „Игру престолов“ могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО. Чаще всего пользователи сталкиваются с троянцами, с помощью которых у вас могут украсть конфиденциальную информацию, рекламным ПО и загрузчиками», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
Ранее сообщалось, что восьмой сезон сериала
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».