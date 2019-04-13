Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:24, 13 апреля 2019 521
 0    0

Роскомнадзор посоветовал быть осторожными с просмотром «Игры престолов»

Роскомнадзор посоветовал быть осторожными с просмотром «Игры престолов»

Роскомнадзор предупредил россиян об опасности подхватить вирус в поисках бесплатной возможности посмотреть новый сезон «Игры престолов», сообщил канал «360» со ссылкой на ведомство.

Ведомство посоветовало не переходить по сомнительным ссылкам, которые обещают бесплатный просмотр.

Эксперты считают, что самыми опасными являются первая и заключительная серии сезона.

«Всего под прикрытием ссылок на „Игру престолов“ могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО. Чаще всего пользователи сталкиваются с троянцами, с помощью которых у вас могут украсть конфиденциальную информацию, рекламным ПО и загрузчиками», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что восьмой сезон сериала стартует 14 апреля. В нем будет шесть эпизодов по 80-90 минут. Бюджет каждого из них составит 15 миллионов долларов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Заглядывая в будущее. Студентов рязанского радиоуниверситета познакомили с IT-бизнесом

Заглядывая в будущее. Студентов рязанского радиоуниверситета познакомили с IT-бизнесом

В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 55 054
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
17:36, 30 марта 2019 39 539
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 11
10:26, 8 апреля 2019 37 055
В Рязани школьник покончил с собой 5
18:31, 30 марта 2019 29 789
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 20
20:03, 31 марта 2019 20 642
На Бали погибла россиянка 1
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум