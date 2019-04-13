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13:30, 13 апреля 2019 724
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Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу на улице Островского 1

Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу на улице Островского

Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу в Горроще. Об этом сообщили на сайте надзорного органа.

Проверка показала, что на участке дороги на улице Островского от Полетаева до Братиславской имеются «выбоины, просадки, не соответствующие требованиям ГОСТа».

Прокуратура направила иск об обязании управления благоустройства произвести ремонт дорожного полотна.

Нарушения также нашли еще на девяти участках дорог, в связи с чем в суд также предъявлены аналогичные требования.

Заявления находятся на рассмотрении.


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