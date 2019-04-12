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15:14, 12 апреля 2019 273
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В Рязани «эвакуируют» школу

В Рязани «эвакуируют» школу

В субботу, 13 апреля, в школе №29 в поселке Борки пройдут учения по эвакуации персонала. Об этом сообщили в мэрии.

Тренировка по эвакуации пройдет с 6:00 до 8:30.

Ее проведут из-за угрозы подтопления водами весеннего половодья.


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