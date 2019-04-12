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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В программу майских праздников в Рязани войдут более двухсот мероприятий. Об этом и.о. мэра Сергей Карабасов рассказал на заседании городской антитеррористической комиссии, которое состоялось 11 апреля.
Центральными площадками празднования Дня весны и труда и 74-й годовщины Победы станут площадь Ленина и Соборная площадь.
По словам Карабасова, одна из приоритетных текущих задач — создание безопасных условий проведения мероприятий.
Для этого увеличат количество ограждающих парапетов, арочных рамок металлоискателей и фанбарьеров. На всех предприятиях жизнеобеспечения города организуют дежурство руководителей и необходимое количество бригад для устранения возникающих аварий.
© RZN.info
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».