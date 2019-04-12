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16:01, 12 апреля 2019 270

РНПК организовала экскурсию рязанских школьников в Российский музей леса

РНПК организовала экскурсию рязанских школьников в Российский музей леса

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», организовало экскурсию в Российский музей леса для экологического волонтерского отряда ДОУЭ «Хозяин Мещеры» школы №47 и учеников лесничества Криушинской СОШ.

В Москве школьники познакомились с историей лесопользования, растениями и животными лесных местообитаний, современными лесами и лесным хозяйством России.

Участниками мероприятия стали более 50 человек. РНПК поддержала поездку в рамках реализации программы по корпоративному добровольчеству.

«Теперь ребята знают, какие деревья лучше растут в наших лесах, где нужно сажать осину, а где лучше будет расти сосна, — рассказал один из руководителей ДОЭО „Хозяин Мещеры“. — Нам показали гербарии, выполненные по новой технологии и применяемые в научных целях. Мы узнали, какими методами, приспособлениями и приборами пользуются лесоводы и лесоохрана, как были устроены лесные угодья, что изменилось сейчас. Экскурсия нам очень понравилось и, возможно, мы вернемся сюда еще раз».

АО «РНПК» поддерживает инициативы юных экологов с 2011 года. За это время провели много мероприятий по экологическому воспитанию школьников и сохранению памяти знаменитых земляков.

Одним из последних совместных мероприятий стала экспедиция школьников в Окский заповедник, где прошла научно-практическая конференция «Мой исследовательский проект».


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