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11:53, 12 апреля 2019 231
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На трех рязанских улицах отключили холодную воду

На трех рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в пятницу, 12 апреля, на трех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 15:00 воды не будет по следующим адресам:

  • 1-й Тракторный проезд, дома 6, 8;
  • Московское шоссе, дом 45 корпус 2;
  • улица Связи, дом 15.

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