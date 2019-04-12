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10:19, 12 апреля 2019 286
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Ежегодно Рязань тратит более шести миллионов на защиту детсадов и школ

Ежегодно Рязань тратит более шести миллионов на защиту детсадов и школ

Ежегодно Рязань тратит более шести миллионов рублей на защиту детсадов и школ. Об этом и.о. мэра Сергей Карабасов сообщил на заседании городской антитеррористической комиссии, которое состоялось 11 апреля.

По его словам, работа по защите объектов образования продолжается. Во всех учреждениях установлены кнопки экстренного вызова наряда полиции, системы видеонаблюдения есть во всех 68 школах и в 47 детских садах.

«Устанавливаются домофоны, кодовые замки. Все учреждения оснащены системами АПС, речевыми системами оповещения и управления эвакуацией», — добавил Карабасов.


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