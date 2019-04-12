Экономия до 150 тысяч. «Белый город» сделал рязанцам выгодное предложение

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Экология и живописный вид из окна входят в первую десятку факторов, влияющих на покупку новостройки в том или ином доме. Об этом рассказали в пресс-службе одного из самых надежных застройщиков города — «
Рязанцы еще могут приобрести оставшиеся квартиры по выгодой цене в доме комфорт-класса от «Белого города», который располагается на улице Старое село, на территории дендропарка.
«У жильцов всегда будет красивый вид из окон и отличные места для прогулок. Кроме того, особый статус территории гарантирует, что перед домом не вырастет очередная высотка», — отметили представители застройщика.
По их словам, дополнительный комфорт в квартирах обеспечит индивидуальное отопление (ссылка на статью про этот дом об экономии коммунальных платежей), три бесшумных лифта, просторная подземная и гостевая парковка.
«Качественно благоустроенная придомовая территория создает оптимальные условия для прогулок с детьми и активного отдыха взрослых. В 15 минутах ходьбы от дома находятся Дворец спорта „Олимпийский“ и академия тенниса», — добавили в пресс-службе.
Напомним, третью завершающую очередь жилого комплекса (улица Старое село, дом 2) сдадут уже этим летом. Для потенциальных покупателей «Белый город» подготовил специальное предложение.
С 25 марта стартовала акция «Кэшбек с покупки квартиры», которая распространяется на все квартиры в доме. Покупатели недвижимости в этом ЖК могут сэкономить до 150 тысяч рублей.
Подробнее об условиях приобретения жилья в домах, возводимых СК «Белый город», можно узнать на официальном
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».