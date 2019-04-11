За начало года в рязанские суды попытались пронести больше тысячи запрещенных предметов

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Фото: Pixabay.com
За первые три месяца 2019 года рязанские приставы пресекли больше тысячи попыток пронести запрещенные предметы в здания судов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
У посетителей изъяли 65 единиц огнестрельного оружия, три единицы газового и травматического оружия, 1 061 единица боеприпасов и 168 единиц запрещенных предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья людей.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».