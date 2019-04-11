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18:21, 11 апреля 2019 336
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За начало года в рязанские суды попытались пронести больше тысячи запрещенных предметов

За начало года в рязанские суды попытались пронести больше тысячи запрещенных предметов

Фото: Pixabay.com

За первые три месяца 2019 года рязанские приставы пресекли больше тысячи попыток пронести запрещенные предметы в здания судов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

У посетителей изъяли 65 единиц огнестрельного оружия, три единицы газового и травматического оружия, 1 061 единица боеприпасов и 168 единиц запрещенных предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья людей.


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