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12:57, 11 апреля 2019 213
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Грозненцев обязали выплатить девять миллиардов рублей за газ

Грозненцев обязали выплатить девять миллиардов рублей за газ

Фото: Pixabay.com

Верховный суд Чечни отменил решение районного суда Грозного, постановившего списать задолженность жителей Грозного за газ в размере девяти миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС.

Коллегия судей частично удовлетворила апелляцию на вынесенное решение.

Напомним, прокуратура Чечни в январе сообщила, что по ее иску была списана задолженность жителей Грозного за газ на общую сумму около девяти миллиардов рублей.

В «Газпроме» заявили, что решение суда противоречит правовым нормам и несправедливо по отношению к добросовестным плательщикам.

Кадыров заявил, что проблему списания долгов жителей Чечни за газ превратили в шоу.


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