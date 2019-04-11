В Рязанской области подорожали поливитамины и подешевели таблетки от давления. Мониторинг цен

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В Рязанской области подорожали поливитамины. Статистику средних цен на медикаменты в марте предоставил
Больше всего в регионе подешевели средства от давления «Индапамид» — на 2,5% до 22,09 рублей за 10 таблеток. Регион занял первое место в ЦФО по стоимости «Валидола» 33,35 рублей.
Среди аутсайдеров рейтинга оказались: мазь «Левомеколь» — 114,89 рубля и «Валокордин» — 143,55 рубля.
Рязаньстат отслеживает цены на 45 препаратов.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.