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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани ищут очевидцев аварии с 86-летней женщиной-пешеходом. ДТП произошло 14 ноября 2017 года,
Примерно в 13:45 у дома №7 на улице Великанова Ford Focus сбил пенсионерку, переходившую дорогу не по «зебре». Женщина получила травмы.
За рубем машины был 44-летний рязанец.
Очевидцев просят обращаться по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону: 29-74-99.
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Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы.