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14:19, 11 апреля 2019 256
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В Рязани ищут очевидцев аварии с 86-летней женщиной-пешеходом

В Рязани ищут очевидцев аварии с 86-летней женщиной-пешеходом

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани ищут очевидцев аварии с 86-летней женщиной-пешеходом. ДТП произошло 14 ноября 2017 года, сообщили в региональном УМВД.

Примерно в 13:45 у дома №7 на улице Великанова Ford Focus сбил пенсионерку, переходившую дорогу не по «зебре». Женщина получила травмы.

За рубем машины был 44-летний рязанец.

Очевидцев просят обращаться по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону: 29-74-99.


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