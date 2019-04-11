В «Рязаньэнерго» приступили к первому этапу реконструкции подстанции «Ока»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» реализуют проекты в рамках годовой инвестпрограммы. Один из значимых — первый этап реконструкции подстанции (ПС) 110 кВ «Ока».
По словам энергетиков, подстанция обеспечивает электроснабжение потребителей Рыбновского района, современный завод высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ», Романцевский психоневрологический интернат и другие крупные предприятия и социально значимые объекты, расположенные на его территории.
«На энергообъекте предусмотрена поэтапная замена двух трансформаторов с увеличением мощности с 16 МВА до 25 МВА каждый. В результате проведенных работ появится возможность для подключения новых потребителей, в том числе современного распределительного логистического центра для магазинов крупной торговой сети, строящегося в Рыбновском районе», — рассказали в пресс-службе филиала.
Отмечается, что логистический комплекс станет одним из первых объектов в рамках проекта по развитию в регионе территории ускоренного роста «Технопарк Рязань» — крупного участка промышленного назначения с необходимой для размещения производств инфраструктурой.
Еще одним важным годовым инвестпроектом филиала энергетики назвали реконструкцию ВЛ 110 кВ «Клепики-Мох» с заменой опор, провода, изоляторов и грозотроса, которую проведут для повышения надежности электроснабжения потребителей, расположенных на границе Московской и Рязанской областей.
«Кроме того, по плану инвестпрограммы до конца года завершат проектно-изыскательские работы для реализации стартовавшего процесса концепции цифровой трансформации электросетей: создания единого центра управления сетями (ЕЦУС), цифрового района электрических сетей (РЭС) и цифровой подстанции 110 кВ», — сообщили в «Рязаньэнерго».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Дягилеве появятся два новых проезда
|
cледующая новость →Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла информацию за март 2019 года
В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».