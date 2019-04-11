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15:04, 11 апреля 2019 329

В «Рязаньэнерго» приступили к первому этапу реконструкции подстанции «Ока»

В «Рязаньэнерго» приступили к первому этапу реконструкции подстанции «Ока»

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» реализуют проекты в рамках годовой инвестпрограммы. Один из значимых — первый этап реконструкции подстанции (ПС) 110 кВ «Ока».

По словам энергетиков, подстанция обеспечивает электроснабжение потребителей Рыбновского района, современный завод высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ», Романцевский психоневрологический интернат и другие крупные предприятия и социально значимые объекты, расположенные на его территории.

«На энергообъекте предусмотрена поэтапная замена двух трансформаторов с увеличением мощности с 16 МВА до 25 МВА каждый. В результате проведенных работ появится возможность для подключения новых потребителей, в том числе современного распределительного логистического центра для магазинов крупной торговой сети, строящегося в Рыбновском районе», — рассказали в пресс-службе филиала.

Отмечается, что логистический комплекс станет одним из первых объектов в рамках проекта по развитию в регионе территории ускоренного роста «Технопарк Рязань» — крупного участка промышленного назначения с необходимой для размещения производств инфраструктурой.

Еще одним важным годовым инвестпроектом филиала энергетики назвали реконструкцию ВЛ 110 кВ «Клепики-Мох» с заменой опор, провода, изоляторов и грозотроса, которую проведут для повышения надежности электроснабжения потребителей, расположенных на границе Московской и Рязанской областей.

«Кроме того, по плану инвестпрограммы до конца года завершат проектно-изыскательские работы для реализации стартовавшего процесса концепции цифровой трансформации электросетей: создания единого центра управления сетями (ЕЦУС), цифрового района электрических сетей (РЭС) и цифровой подстанции 110 кВ», — сообщили в «Рязаньэнерго».


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