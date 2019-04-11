Минобороны выселило скопинскую семью из служебной квартиры

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Министерство обороны подал исковое заявление в суд на семью из Скопинского района о прекращении право пользования служебной квартирой, сообщается на
Ведомство указало, что несколько местных жителей незаконно удерживают служебное помещение, которое является федеральной и состоит на балансе Минобороны.
Квартиру предоставили на период трудоустройства, но ответчик уволился, поэтому оснований для дальнейшего проживания у него и членов его семьи нет.
Суд удовлетворил иск Минобороны.
Решение не выступило в силу.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.