Мастер-классы, викторины и виртуальная реальность. В Рязани впервые прошел «День СИБИНТЕК»

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В четверг, 4 апреля, для студентов рязанского радиоуниверситета впервые в регионе провели «День СИБИНТЕК».
Как заявили организаторы, целью встречи стало привлечение в компанию молодых, энергичных специалистов, которые готовы развиваться, учиться, набираться опыта и принимать ответственные решения.
Региональный центр в городе Рязани филиала «Макрорегион Центр»
В рамках встречи для студентов провели тематические мастер-классы по разработке мобильных приложений, устранению неисправностей на ПК и викторину по информационной безопасности.
В перерыве между ними будущим айтишникам предложили интерактивные развлечения — Xbox, настольные игры и погружение в виртуальную реальность.
Подробнее о мероприятии и возможностях для студентов, открывающихся в компании, читайте в нашем разделе «
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».