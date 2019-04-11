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12:40, 11 апреля 2019 275

Мастер-классы, викторины и виртуальная реальность. В Рязани впервые прошел «День СИБИНТЕК»

Мастер-классы, викторины и виртуальная реальность. В Рязани впервые прошел «День СИБИНТЕК»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 4 апреля, для студентов рязанского радиоуниверситета впервые в регионе провели «День СИБИНТЕК».

Как заявили организаторы, целью встречи стало привлечение в компанию молодых, энергичных специалистов, которые готовы развиваться, учиться, набираться опыта и принимать ответственные решения.

Региональный центр в городе Рязани филиала «Макрорегион Центр» ООО ИК «СИБИНТЕК» занимается поддержкой IT-инфраструктуры, автоматизацией бизнес-процессов, проектированием телекоммуникационных и информационно-аналитических систем, созданием архитектуры информационной безопасности.

В рамках встречи для студентов провели тематические мастер-классы по разработке мобильных приложений, устранению неисправностей на ПК и викторину по информационной безопасности.

В перерыве между ними будущим айтишникам предложили интерактивные развлечения — Xbox, настольные игры и погружение в виртуальную реальность.

Подробнее о мероприятии и возможностях для студентов, открывающихся в компании, читайте в нашем разделе «Публикации».


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53 минуты назад
Заглядывая в будущее. Студентов рязанского радиоуниверситета познакомили с IT-бизнесом

Заглядывая в будущее. Студентов рязанского радиоуниверситета познакомили с IT-бизнесом

В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».

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