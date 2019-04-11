Эксперты нашли ГМО в проверенном корме для собак

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Фото: Pixabay.com
Эксперты Роскачества проверили сухой корм для собак. В большинстве образцов обнаружили ГМО, пишет
Всего изучили 16 отечественных и 23 импортных бренда наиболее популярного на рынке корма для собак в виде гранул или порошка. Проверка прошла по 200 показателям качества и безопасности, основная часть которых — наличие пестицидов и содержание полезных элементов.
«Впервые эксперты организации обнаружили в продукте ГМО. Он был выявлен в кормах 21 торговой марки из 39 — как в импортных, так и в отечественных. Чаще всего специалисты выявляли генетически модифицированную сою», — отметили в организации.
Однако специалисты заявили, что пугаться не стоит. На данный момент никто не может сказать официально, что обнаруженные ГМО вредны.
Как отметили в Роскачестве, вся продукция оказалась безопасной и нетоксичной.
Также ни в одном из исследованных кормов не нашли искусственных красителей.
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