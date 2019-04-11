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9:28, 11 апреля 2019 1 038
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Эксперты нашли ГМО в проверенном корме для собак

Эксперты нашли ГМО в проверенном корме для собак

Фото: Pixabay.com

Эксперты Роскачества проверили сухой корм для собак. В большинстве образцов обнаружили ГМО, пишет РИА Новости со ссылкой на организацию.

Всего изучили 16 отечественных и 23 импортных бренда наиболее популярного на рынке корма для собак в виде гранул или порошка. Проверка прошла по 200 показателям качества и безопасности, основная часть которых — наличие пестицидов и содержание полезных элементов.

«Впервые эксперты организации обнаружили в продукте ГМО. Он был выявлен в кормах 21 торговой марки из 39 — как в импортных, так и в отечественных. Чаще всего специалисты выявляли генетически модифицированную сою», — отметили в организации.

Однако специалисты заявили, что пугаться не стоит. На данный момент никто не может сказать официально, что обнаруженные ГМО вредны.

Как отметили в Роскачестве, вся продукция оказалась безопасной и нетоксичной.

Также ни в одном из исследованных кормов не нашли искусственных красителей.


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