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9:36, 11 апреля 2019 1 189
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«Было полной неожиданностью» — Карабасов о «масках-шоу» в своем кабинете

«Было полной неожиданностью» — Карабасов о «масках-шоу» в своем кабинете

И. о. мэра Рязани Сергей Карабасов прокомментировал «маски-шоу» в своем кабинете, которое произошло в марте. В интервью порталу «Вид сбоку» и «Новой газете» глава администрации рассказал, что для него это стало «полной неожиданностью».

Напомним, 12 марта сотрудники силовых структур вывели Карабасова из здания мэрии и увезли на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о «Детском питании».

«12 марта, во вторник, я был на работе, готовился к заседанию правительства. Для меня это было полной неожиданностью — приход силовых структур. Расследуется уголовное дело, мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами, мы даем нужную информацию… Я сам заинтересован в том, чтобы разобраться в истине. После обеда я уже вернулся на работу, вечером с супругой, как и планировал, попал на концерт в филармонию. Были на концерте Стаса Михайлова», — рассказал Карабасов.

На вопрос «какая была первая мысль?» и. о. мэра ответил: «Вы знаете, в политике сейчас работать — надо быть человеком стрессоустойчивым, порядочным, честным, и тогда никаких мыслей в голове не будет».


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