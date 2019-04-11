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И. о. мэра Рязани Сергей Карабасов прокомментировал «маски-шоу» в своем кабинете, которое произошло в марте. В интервью порталу «
Напомним, 12 марта сотрудники силовых структур
«12 марта, во вторник, я был на работе, готовился к заседанию правительства. Для меня это было полной неожиданностью — приход силовых структур. Расследуется уголовное дело, мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами, мы даем нужную информацию… Я сам заинтересован в том, чтобы разобраться в истине. После обеда я уже вернулся на работу, вечером с супругой, как и планировал, попал на концерт в филармонию. Были на концерте Стаса Михайлова», — рассказал Карабасов.
На вопрос «какая была первая мысль?» и. о. мэра ответил: «Вы знаете, в политике сейчас работать — надо быть человеком стрессоустойчивым, порядочным, честным, и тогда никаких мыслей в голове не будет».
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