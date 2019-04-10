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17:25, 10 апреля 2019 98
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Жительница Касимова украла у знакомого золотое кольцо и печатку

Жительница Касимова украла у знакомого золотое кольцо и печатку

Жительница Касимова украла у знакомого золотые украшения. Об этом сообщило издательство «Пресса».

В дежурную часть поступило заявление от 53-летнего местного жителя. Он рассказал о краже из его дома.

Следователи выяснили, что накануне у мужчины дома были гости и предположили, что кто-то из них смог украсть золотое кольцо и печатку. Версия полицейских подтвердилась.

Кражу совершила знакомая хозяина, ранее не судимая 37-летняя жительница Касимова.

Злоумышленница рассказала, что похищенные вещи она сдала в ломбард. Женщина пояснила, что украла изделия из-за тяжелого материального положения.

Ей грозит наказание до пяти лет лишения свободы.


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