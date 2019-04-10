«Сбербанк» объявил о запуске сервиса «Кредитный потенциал»

«Сбербанк» объявил о начале открытого тестирования сервиса «Кредитный потенциал», который создали для улучшения клиентского опыта физических лиц при использовании кредитных продуктов.
Новый сервис, доступный в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн», позволяет клиенту узнать о максимально возможной именно для него сумме потребительского кредита или о доступном лимите по кредитной карте до подачи кредитной заявки.
«При выборе кредитного продукта клиенту важно знать, какую сумму может предложить банк, как быстро и на каких условиях он сможет ее получить, какие документы для этого потребуются. ʺКредитный потенциалʺ от „Сбербанка“ отвечает на все эти вопросы, делая выбор кредита удобным и понятным. Каждому клиенту кредитный потенциал рассчитывается индивидуально, а значит, он может воспользоваться самым подходящим и выгодным для него вариантом кредитования», — прокомментировал Сергей Широков, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать».
В сервисе «Кредитный потенциал» клиент может самостоятельно подобрать любой из предложенных кредитных продуктов в рамках заранее одобренных лимитов.
Сервис уже доступен в «Сбербанк Онлайн» для 90% пользователей, а в течение трех месяцев откроется для всех клиентов «Сбербанка». На текущий момент сервисом воспользовались уже более миллиона клиентов.