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12:28, 10 апреля 2019 185

«Сбербанк» объявил о запуске сервиса «Кредитный потенциал»

«Сбербанк» объявил о запуске сервиса «Кредитный потенциал»

«Сбербанк» объявил о начале открытого тестирования сервиса «Кредитный потенциал», который создали для улучшения клиентского опыта физических лиц при использовании кредитных продуктов.

Новый сервис, доступный в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн», позволяет клиенту узнать о максимально возможной именно для него сумме потребительского кредита или о доступном лимите по кредитной карте до подачи кредитной заявки.

«При выборе кредитного продукта клиенту важно знать, какую сумму может предложить банк, как быстро и на каких условиях он сможет ее получить, какие документы для этого потребуются. ʺКредитный потенциалʺ от „Сбербанка“ отвечает на все эти вопросы, делая выбор кредита удобным и понятным. Каждому клиенту кредитный потенциал рассчитывается индивидуально, а значит, он может воспользоваться самым подходящим и выгодным для него вариантом кредитования», — прокомментировал Сергей Широков, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать».

В сервисе «Кредитный потенциал» клиент может самостоятельно подобрать любой из предложенных кредитных продуктов в рамках заранее одобренных лимитов.

Сервис уже доступен в «Сбербанк Онлайн» для 90% пользователей, а в течение трех месяцев откроется для всех клиентов «Сбербанка». На текущий момент сервисом воспользовались уже более миллиона клиентов.


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1 час назад
Нас много, но нас все меньше

Нас много, но нас все меньше

Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.

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