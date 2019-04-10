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13:57, 10 апреля 2019 642
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МВД ищет пострадавших вкладчиков закрывшегося КПК «Финанс-инвест»

МВД ищет пострадавших вкладчиков закрывшегося КПК «Финанс-инвест»

Фото: Pixabay.com

Полиция проводит проверку по заявлениям, поступившим от вкладчиков КПК «Финанс-инвест». Об этом пишет сайт регионального УМВД.

Управление просит вкладчиков «Финанс-инвест» обратиться в полицию.

Это можно сделать по следующим адресам:

  • улица Фирсова, дом 23 (дежурная часть отдела МВД России по Советскому району);
  • улица Дзержинского, дом 58 (управление экономической безопасности и противодействия коррупции);
  • улица Есенина, дом 55 (отдел экономической безопасности).

В пресс-службе УМВД уточнили, что в полицию поступило 5 заявлений от вкладчиков кооператива по факту мошенничества.

На сайте ЦБ указано, что компанию исключили из саморегулирующей организации 22 марта 2019. Это значит, что она больше не может вести свою деятельность.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Рязани закрылся КПК «Финанс-инвест».


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3 часа назад
Нас много, но нас все меньше

Нас много, но нас все меньше 4

Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.

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