МВД ищет пострадавших вкладчиков закрывшегося КПК «Финанс-инвест»

Полиция проводит проверку по заявлениям, поступившим от вкладчиков КПК «Финанс-инвест». Об этом пишет
Управление просит вкладчиков «Финанс-инвест» обратиться в полицию.
Это можно сделать по следующим адресам:
- улица Фирсова, дом 23 (дежурная часть отдела МВД России по Советскому району);
- улица Дзержинского, дом 58 (управление экономической безопасности и противодействия коррупции);
- улица Есенина, дом 55 (отдел экономической безопасности).
В пресс-службе УМВД уточнили, что в полицию поступило 5 заявлений от вкладчиков кооператива по факту мошенничества.
На сайте ЦБ указано, что компанию исключили из саморегулирующей организации 22 марта 2019. Это значит, что она больше не может вести свою деятельность.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в Рязани