Мосгордума предложила запретить попрошайничество с животными в России

Мосгордума предложила законодательно запретить попрошайничество с использованием животных в общественных местах. Об этом пишет
«В Мосгордуму поступают многочисленные обращения из-за попрошайничества с животными в общественных местах. Мы решили выйти с предложением законодательного урегулирования этого вопроса в профильный комитет Госдумы. Просим внести поправки в Федеральный закон об ответственном обращении с животными, закрепив запрет на попрошайничество с использованием домашних животных в общественных местах», — сказала председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.
По ее словам, сегодня животные эксплуатируются в целях вымогательства, что является негуманным. «Они сидят на коротком поводке, лишены возможности передвигаться, лишены еды и воды», — отметила Зотова.