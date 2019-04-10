Для студентов Рязанского агроуниверситета прозвучал последний звонок

Во вторник, 9 апреля, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева для студентов четвертого курса технологического факультета (направление «Технология продукции и организация общественного питания») прозвучал последний звонок.
В лаборатории «Производства кулинарной продукции» выпускники приготовили итальянскую пиццу, таджикский плов и торт «Медовик».
«За столом ребята вспоминали университетские годы, проводили конкурсы и дегустировали блюда. Праздник получился вкусным и домашним», — рассказали в пресс-службе РГАТУ.
Студентам пожелали успешной сдачи госэкзамена, «отличной» защиты выпускной работы, скорейшего трудоустройства и реализации профессионального потенциала.