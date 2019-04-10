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17:29, 10 апреля 2019 128

Для студентов Рязанского агроуниверситета прозвучал последний звонок

Для студентов Рязанского агроуниверситета прозвучал последний звонок

Во вторник, 9 апреля, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева для студентов четвертого курса технологического факультета (направление «Технология продукции и организация общественного питания») прозвучал последний звонок.

В лаборатории «Производства кулинарной продукции» выпускники приготовили итальянскую пиццу, таджикский плов и торт «Медовик».

«За столом ребята вспоминали университетские годы, проводили конкурсы и дегустировали блюда. Праздник получился вкусным и домашним», — рассказали в пресс-службе РГАТУ.

Студентам пожелали успешной сдачи госэкзамена, «отличной» защиты выпускной работы, скорейшего трудоустройства и реализации профессионального потенциала.


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