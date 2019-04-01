Рязанским городским электрическим сетям исполнилось 86 лет

В понедельник, 1 апреля, предприятие МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» отметило 86-ую годовщину своей деятельности. Как рассказали в пресс-службе РГРЭС, этот год стал для предприятия «весьма плодотворным и насыщенным знаковыми событиями».

«Все службы продемонстрировали высокий уровень профессионализма и отличные результаты при решении поставленных задач в области модернизации электросетевого комплекса, в сфере развития и благоустройства Рязани, проведения массовых городских мероприятий», — отметили представители предприятия.

Отмечается, что при активном участии службы воздушных линий выполнили работы по созданию сетей временного электроснабжения для проведения Первомайской демонстрации, парада Победы, Дня города, празднования Нового года и Масленицы, общегородских мероприятий «Праздник нашего двора».

Как подчеркнули в пресс-службе, прошлый год стал рекордным для городских электрических сетей в плане реализации программы архитектурной подсветки зданий. Всего специалисты проведены работы по освещению 23-х значимых городских объектов, в том числе зданий областной думы, арбитражного суда, муниципального культурного центра.

Особым событием этого года в РГРЭС назвали крупномасштабные работы по созданию сетей электроснабжения центра уличного спорта «Под мостом».

«Совместными усилиями наших сотрудников СКЛ и СВЛ провели масштабные работы по замене воздушных линий кабельными в рамках мероприятий „Комфортная городская среда“ в ЦПКиО и по улице Новоселов. Также стоит отметить проведенную в кратчайшие сроки работу службы кабельных линий по электроснабжению часовни на территории Кремлевской набережной, школы искусств на улице Сельских строителей и других значимых городских объектов», — рассказали представители предприятия.

В общей сложности СКЛ отремонтировали более 270 высоковольтных и 60 низковольтных кабельных линий, создали новые сети электроснабжения для улучшения качества электроэнергии удаленных районов города.

За год к электрическим сетям подключили 524 объекта на общую мощность 26 МВт. Наиболее значимые объекты: учебный полигон Росгвардии, Центр единоборств, детский сады, многоквартирные жилые дома торгово-развлекательные комплексы и объекты социально-культурного назначения.

«С давних пор производственные службы нашего предприятия претворяют в жизнь программы производственного развития МУП „РГРЭС“. В результате вводятся в эксплуатацию новые ТП (РП), кабельные и воздушные электрические сети, реконструируются существующие», — сообщили специалисты.

За последний год, в эксплуатацию ввели 22 трансформаторные подстанции, 55 силовых трансформатора, распределительный пункт.

Устаревшие приборы учета заменяются новыми с повышенным классом точности, добавляются новые точки учета в систему АИИС КУЭ МУП «РГРЭС», совершенствуется телемеханизация распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

Сотрудники отдела коммерческого учета в короткие сроки обследовали более 2 000 многоквартирных жилых домов на предмет возможности установки или замены приборов учета потребления электроэнергии, совместно с сотрудниками ОРУ за год заменили и ввели в эксплуатацию 23 870 приборов учета граждан.

В электрических сетях и на предприятии проводятся энергосберегающие мероприятия. Происходит обновление автопарка, спецтехники, проводится замена морально и физически устаревших приборов, устройств, типов оборудования новыми, соответствующими современному уровню. Продолжается внедрение в производственно-хозяйственную деятельность информационных систем, совершенствуется парк вычислительной техники, системы телефонной связи на базе современной технологии IP телефонии.

Центр обслуживания клиентов МУП «РГРЭС» оснащен системой электронной очереди, по данным которой за год сотрудники отдела технологического сопровождения и контроля обслужили 54 756 посетителей. Среднее время обслуживания посетителей не превысило пяти минут, а среднее время ожидания в очереди — 10 минут.

«Значительно увеличилось число заявителей, выбравших дистанционный способ подачи заявлений и обращений, оплаты услуг при помощи интернета. Это говорит о соблюдении МУП „РГРЭС“ требований отраслевых стандартов качества обслуживания потребителей», — заключили в пресс-службе.