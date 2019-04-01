Известный путешественник завершил кругосветное путешествие под Рязанью

Известный путешественник Федоров совершил кругосветное путешествие на детском самокате. Путь завершился в поселке Ласточка под Рязанью.
За все 37 тысяч километров путешественник сменил пару сотен самокатов. Переплывал на них океаны и проливы.
Федоров не смог объяснить, как в конечном итоге оказался в загородном поселке Ласточка в Рязанской области. По его словам, еще оставалось несколько тысяч километров до пещеры в Пуэрто-Рико.
Сейчас путешественник уезжать из Ласточки не намерен. Он сказал, что такой красоты не видел нигде в мире.
С 1 апреля, друзья!