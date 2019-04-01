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9:47, 1 апреля 2019 310
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Известный путешественник завершил кругосветное путешествие под Рязанью

Известный путешественник завершил кругосветное путешествие под Рязанью

Известный путешественник Федоров совершил кругосветное путешествие на детском самокате. Путь завершился в поселке Ласточка под Рязанью.

За все 37 тысяч километров путешественник сменил пару сотен самокатов. Переплывал на них океаны и проливы.

Федоров не смог объяснить, как в конечном итоге оказался в загородном поселке Ласточка в Рязанской области. По его словам, еще оставалось несколько тысяч километров до пещеры в Пуэрто-Рико.

Сейчас путешественник уезжать из Ласточки не намерен. Он сказал, что такой красоты не видел нигде в мире.

С 1 апреля, друзья!


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