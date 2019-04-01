ГИБДД ужесточит контроль за автошколами. Госавтоинспекция разработала новую редакцию указа президента от 1998 года, согласно которой ведомство сможет проверять автошколы на соответствие выданным лицензиям, пишет «
Как пояснили газете в ГИБДД, после получения документов, многие автошколы начинают сокращать «финансовые издержки». К примеру, разрывают договор об аренде земли под площадку, обучают во дворах или площадках меньшего размера.
Сейчас лицензии автошкол находятся под контролем Рособрнадзора. Документы подтверждают заключениями ГИБДД, но дополнительные проверки между выдачами старого и нового заключения не проводят.
Издание отметило, что в Рособрнадзоре и Минпросвещения поддержали инициативу. Порядок усиления контроля установит приказ МВД, который должны разработать в мае.