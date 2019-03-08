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14:16, 8 марта 2019 250
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В Росгвардии к 8 марта сняли ролик о женщинах в погонах

В Росгвардии к 8 марта сняли ролик о женщинах в погонах

Киностудия Росгвардии к 8 марта сняла ролик о женщинах в погонах. Авторы видиео отмечают, что слова «не женское дело» утратили свою актуальность: россиянки наравне с мужчинами обеспечивают безопасность и порядок.

Героинями ролика стали женщины из разных подразделениях Росгвардии, от центрального аппарата и медицинских учреждений до отрядов специального назначения и вневедомственной охраны. Они показали свои профессиональные навыки и объяснили, какую роли выполняют в деле защиты страны.

«Если женщина поставила цель — она ее добьется. Даже если цель — превзойти всех в огневой подготовке», — отмечают в ролике.

Закадровый текст для видео прочитал актер театра и кино, заслуженный артист России, голос телеканала «СТС» Сергей Чонишвили.


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