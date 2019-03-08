В Международный женский день Любимов отметил энергию и трудолюбие рязанок

В Международный женский день Николай Любимов отметил энергию, трудолюбие и профессиональные успехи рязанок. Эти качества, словам губернатора, увеличивают «достижения региона в экономике и социальной сфере, его культурное и духовное наследие».
Любимов поздравил женщин с 8 марта и пожелал им «весеннего настроения и огромного счастья». Он отдельно поблагодарил тех, кто занимается воспитанием молодежи.
«Особые слова благодарности — представительницам поколения фронтовиков, тем, кто в годы Великой Отечественной войны вместе с мужчинами защищали Родину, самоотверженно работали в тылу, поднимали хозяйство страны в послевоенные годы», — говорится в поздравлении главы региона.
Губернатор назвал рязанок «гордостью и украшением края».
«Дорогие женщины! Нам в Рязанской области предстоит реализовать много важных задач для того, чтобы жизнь в регионе стала комфортной для людей во всех отношениях, — сказал он. — Наша любовь и поддержка придаст нам, мужчинам, еще больше сил и уверенности в достижении успеха».