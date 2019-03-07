Рязанская область получит 556 миллионов рублей на поддержку агропромышленного комплекса

Рязанская область получит 556 миллионов рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе. Об этом сообщил
В течение 2019 года на компенсацию процентной ставки по кредитам в регион направят 700 миллионов рублей.
В общей сложности на поддержку агропромышленного комплекса в 2019 году с учетом дополнительно выделенных средств в Рязанской области планируется направить два миллиона 943 тысячи рублей, в том числе средства федерального бюджета составят один миллион 876 тысяч рублей.
Кроме того, в 2019 году аграрии региона смогут привлечь льготные инвестиционные и краткосрочные кредиты ставке от одного до пяти процентов.