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11:52, 7 марта 2019 151
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Рязанская область получит 556 миллионов рублей на поддержку агропромышленного комплекса

Рязанская область получит 556 миллионов рублей на поддержку агропромышленного комплекса

Фото: Pixabay.com

Рязанская область получит 556 миллионов рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе. Об этом сообщил сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В течение 2019 года на компенсацию процентной ставки по кредитам в регион направят 700 миллионов рублей.

В общей сложности на поддержку агропромышленного комплекса в 2019 году с учетом дополнительно выделенных средств в Рязанской области планируется направить два миллиона 943 тысячи рублей, в том числе средства федерального бюджета составят один миллион 876 тысяч рублей.

Кроме того, в 2019 году аграрии региона смогут привлечь льготные инвестиционные и краткосрочные кредиты ставке от одного до пяти процентов.


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