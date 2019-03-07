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17:24, 7 марта 2019 208

Накануне 8 марта Прио-Внешторгбанк встречал клиенток с цветами

Накануне 8 марта Прио-Внешторгбанк встречал клиенток с цветами

На Московском шоссе после ремонта открылся восьмой офис Прио-Внешторгбанка. В четверг, 7 марта, его сотрудники поздравляли рязанок с наступающим 8 марта и дарили им тюльпаны.

Первыми букеты от руководства получили сотрудницы банка. Поздравить их приехал замначальника управления розничного бизнеса Виктор Бычков.

«Как отметили постоянные клиенты отделения, благодаря удачному дизайнерскому решению помещение офиса после ремонта стало восприниматься намного просторнее и светлее. При этом оно сохранило узнаваемый приобанковский стиль: элементы декора и мебель выполнены в корпоративных цветах. Что касается банковских услуг, то их спектр и раньше отвечал современным запросам. Здесь можно открыть вклад, сделать перевод или платеж, обменять валюту», — рассказали представители банка.

Прио-Внешторгбанк (ПАО). Основан 06.12.1989 г. Лицензия Банка России №212.


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