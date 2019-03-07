МЧС выпустило второе за сутки метеопредупреждение.

По данным синоптиков, во второй половине ночи, утром и днем 8 марта на территории Рязанской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра. Его порывы могут достигать 13-18 метров в секунду.
Напомним, ранее синоптики сообщали об ожидаемом
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По данным синоптиков, во второй половине ночи, утром и днем 8 марта на территории Рязанской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра. Его порывы могут достигать 13-18 метров в секунду.
Напомним, ранее синоптики сообщали об ожидаемом
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