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22:33, 7 марта 2019 204
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МЧС выпустило второе за сутки метеопредупреждение

МЧС выпустило второе за сутки метеопредупреждение

МЧС выпустило второе за сутки метеопредупреждение.

По данным синоптиков, во второй половине ночи, утром и днем 8 марта на территории Рязанской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра. Его порывы могут достигать 13-18 метров в секунду.

Напомним, ранее синоптики сообщали об ожидаемом потеплении.


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Журналисты увидели часть выступления и пообщались с артистами шоу.

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