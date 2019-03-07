Бузова, Собчак и Пугачева. Составлен медиарейтинг женщин года

«Медиалогия» составила рейтинг женщин года. Эксперты учитывали количество сообщений в российских СМИ.
Первые три строчки заняли директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Зайцева 158 474 сообщений), телеведущая и политик Ксения Собчак (135 265 сообщений), певица и телеведущая Ольга Бузова (118 566 сообщений).
В топ-5 также попали Алла Пугачева, Ирина Волк, Светлана Лобода, Полина Гагарина, Юлия Самойлова, Татьяна Навка, Ирина Шейк, Монеточка, Наталья Водянова и другие женщины.
Замкнули список певица Змфира (12 174 сообщений), телеведущая Тина Канделаки (11 802 сообщений) и певица Елена Темникова (10 937 сообщений).
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Фото из Instagram Ольги Бузовой