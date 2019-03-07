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17:47, 7 марта 2019 206
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Бузова, Собчак и Пугачева. Составлен медиарейтинг женщин года

Бузова, Собчак и Пугачева. Составлен медиарейтинг женщин года

«Медиалогия» составила рейтинг женщин года. Эксперты учитывали количество сообщений в российских СМИ.

Первые три строчки заняли директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Зайцева 158 474 сообщений), телеведущая и политик Ксения Собчак (135 265 сообщений), певица и телеведущая Ольга Бузова (118 566 сообщений).

В топ-5 также попали Алла Пугачева, Ирина Волк, Светлана Лобода, Полина Гагарина, Юлия Самойлова, Татьяна Навка, Ирина Шейк, Монеточка, Наталья Водянова и другие женщины.

Замкнули список певица Змфира (12 174 сообщений), телеведущая Тина Канделаки (11 802 сообщений) и певица Елена Темникова (10 937 сообщений).

«Медиалогия» — независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени. В ее базе более 49 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Фото из Instagram Ольги Бузовой


© RZN.info

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