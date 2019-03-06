В Туме два магазина продавали сигареты рядом со школой

В клепиковском поселке Туме «Магнит» и «Красное и Белое» продавали сигареты рядом со школой и домом детского творчества. Об этом
«Красное и Белое» находится от школы №46 на расстоянии 87 метров. От «Магнита» до дома детского творчества — 39 метров. Это нарушает существующие нормы.
В отношении должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.53 КоАП. В адрес ОО «Альфа Владимир» и АО «Тандер» ММ «Мещерский» внесли представления.
Меры реагирования находятся на рассмотрении.