В России впервые за два года упали продажи автомобилей

В феврале 2019 года в России упали продажи легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом сообщил «
Продажи упали на 3,6% по сравнению с февралем прошлого года — с 133 177 до 128 406 автомобилей.
Отмечается, что массовый сегмент второй месяц подряд демонстрирует отрицательную динамику.
Среди лидеров топ-25 меньше половины показали рост продаж. На первом месте по темпам роста остался Geely, также хорошую динамику показал китайский Haval (+246,5%). Наибольший спад зафиксировали у китайского Lifan (-59,3%) и японской Honda (-46,8%).
Автомобили премиум-сегмента, наоборот, стали продаваться лучше.
Большинство представителей сегмента находятся «в плюсе».Самый большой рост продаж зафиксировали у Genesis (больше, чем в 3,5 раза). Почти вдвое выросли продажи Volvo (+112,2%).