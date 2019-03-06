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16:30, 6 марта 2019 96
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В России впервые за два года упали продажи автомобилей

В России впервые за два года упали продажи автомобилей

В феврале 2019 года в России упали продажи легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом сообщил «Автостат».

Продажи упали на 3,6% по сравнению с февралем прошлого года — с 133 177 до 128 406 автомобилей.

Отмечается, что массовый сегмент второй месяц подряд демонстрирует отрицательную динамику.

Среди лидеров топ-25 меньше половины показали рост продаж. На первом месте по темпам роста остался Geely, также хорошую динамику показал китайский Haval (+246,5%). Наибольший спад зафиксировали у китайского Lifan (-59,3%) и японской Honda (-46,8%).

Автомобили премиум-сегмента, наоборот, стали продаваться лучше.

Большинство представителей сегмента находятся «в плюсе».Самый большой рост продаж зафиксировали у Genesis (больше, чем в 3,5 раза). Почти вдвое выросли продажи Volvo (+112,2%).


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