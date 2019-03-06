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11:55, 6 марта 2019 198
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В Путятине «Опель» столкнулся с «КамАЗом»

В Путятине «Опель» столкнулся с «КамАЗом»

Фото: Издательство «Пресса»

В среду, 6 марта, в Путятине Opel столкнулся с «КамАЗом». Об этом сообщает издательство «Пресса».

Авария произошла около 9:00. Водитель Opel при выезде на трассу не уступил дорогу гразовику, который ехал в сторону Шацка.

Водители не пострадали.


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