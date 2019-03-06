Москвич подделывал купюры с помощью мишуры и расплачивался ими в Рязанской области

В Рязанской области задержали 28-летнего жителя Подмосковья, который расплачивался в торговых точках поддельными 2000-ыми купюрами. Об этом сообщила
Мужчина расплачивался фальшивками в двух магазинах города Спас-Клепики, в торговой палатке и на рынке в поселке Тума, а также попытался сбыть поддельные купюры еще шесть раз.
Об одном из случаев в полицию сообщил «бдительный продавец».
Оперативники получили информацию о внешности неизвестного и его машине.
Автомобиль Opel подозреваемого остановили на выезде из поселка.
При досмотре у него нашли 16 купюр достоинством 2000 рублей, на каждой из которых была надпись «не является платежным средством».
«В арендованной им квартире изъяты 1258 купюр и мишура, которую злоумышленник наклеивал на них с целью имитации элементов защиты», — добавила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемого заключили под стражу.