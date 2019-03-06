«Единая Россия» поздравила рязанок с Международным женским днем. В среду, 6 марта, городское отделение партии провело концерт в необычном формате. На сцене Дворца молодежи устроили импровизированное кафе, куда приглашали женщин для поздравления. Специальные подарки получили Антонина Прохорова, которая долгое время работала в приемной партии, главврач городской детской поликлиники №7 Наталья Шарапина, преподаватель детской школы искусств №7 Людмила Ефимова, сотрудник Дирекции благоустройства города Наталья Миронова.
Старейшего члена партии, 94-летнюю Галину Соболеву, вышел поздравить секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин.
«Ваша жизнь очень интересная, она достойна романа. Ваше поколение совершило подвиг — восстановило страну из руин — и сегодня вы совершаете подвиг, так как в свои 94 пришли к нам на праздник», — отметил он, обращаясь к Галине Александровне.
Также лидер рязанских единороссов поздравил всех присутствующих в зале женщин с Международным женским днем.
«Этот первый праздник весны символизирует все самое доброе, что есть в нашей жизни. Вам предназначено нести в мир любовь и красоту, хранить тепло домашнего очага, оберегать своей каждодневной заботой детей и близких», — отметил секретарь регионального отделения партии.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов накануне праздника пожелал женщинам любви, здоровья и счастья.
«На ваших плечах держится очень много: от медицины до производства. Вы мотивируете нас, мужчин, на работу и служите настоящим примером», — заключил глава региона.