За сутки с рязанских улиц вывезли две с половиной тысячи кубометров снега

В понедельник, 4 марта, с рязанских улиц вывезли две с половиной тысячи кубометров снега. Об этом
На улицах Ленина, Николодворянской, Полонского, Свободы, Радищева, Горького, Братиславкой, Лесной, Керамзавода и на путепроводе в Приокском работали 90 единиц техники и более 70 человек. На дороги и тротуары высыпали около 230 кубометров пека и соли.
В ночь на 6 марта снег уберут на улицах Чкалова, Введенской, Добролюбова, 2-ой Прудной, Военных автомобилистов. Особое внимание уделят объектам социальной сферы, подходам и подъездам к детским садам и школам.
С начала зимы из города вывезли около 200 тысяч кубометров снега, что более чем в два раза превышает объемы прошлого сезона.