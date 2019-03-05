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13:15, 5 марта 2019 296
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За сутки с рязанских улиц вывезли две с половиной тысячи кубометров снега

За сутки с рязанских улиц вывезли две с половиной тысячи кубометров снега

Фото: Администрация Рязани

В понедельник, 4 марта, с рязанских улиц вывезли две с половиной тысячи кубометров снега. Об этом сообщил сайт администрации города.

На улицах Ленина, Николодворянской, Полонского, Свободы, Радищева, Горького, Братиславкой, Лесной, Керамзавода и на путепроводе в Приокском работали 90 единиц техники и более 70 человек. На дороги и тротуары высыпали около 230 кубометров пека и соли.

В ночь на 6 марта снег уберут на улицах Чкалова, Введенской, Добролюбова, 2-ой Прудной, Военных автомобилистов. Особое внимание уделят объектам социальной сферы, подходам и подъездам к детским садам и школам.

С начала зимы из города вывезли около 200 тысяч кубометров снега, что более чем в два раза превышает объемы прошлого сезона.


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