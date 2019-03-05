В Рязани завершился пятый танцевальный фестиваль «Репутация». Фото

В Рязани завершился пятый танцевальный фестиваль «Репутация». Второй день конкурса прошел в воскресенье, 3 марта.
В фестивале участвовали коллективы из разных регионов.
Призовые места распределелись так:
Street Show Adults (возраст 15+)
- THE ROCKERS BAND (Рязань);
- Пусть говорят (Рязань);
- Вегас (Ступино).
Best Dance Solo (12-15 лет)
- Дарья Сидорова (Щелково);
- Даша Лучик (Жуковский);
- Павлова Елизавета (Рязань).
Best Dance Duet (12-15 лет)
- Академия Танца Абросимова Анна, Семенцова Софья (Липецк);
- АрАн (Рязань);
- DIVAS CREW (Истра).
Lady Styles Show (возраст 14+)
- S.A.M. (Рязань);
- Oomph Factor (Уфа)
- Caffeine Created (Воронеж).
Best Dance Solo (16+)
- Мукфи Сабрина (Санкт-Петербург);
- Вячеслав Куранов (Павловский Посад);
- Мошков Никита (Павловский посад).
Best Dance Duet (16+)
- Мятный Дуэт (Щелково);
- Анна Сомова и Елизавета Павлова (Рязань);
- Дуэт «Притяжение» (Рязань).
Результаты первого конкурсного дня можно посмотреть