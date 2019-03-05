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11:11, 5 марта 2019 178
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В Рязани завершился пятый танцевальный фестиваль «Репутация». Фото

В Рязани завершился пятый танцевальный фестиваль «Репутация». Фото

В Рязани завершился пятый танцевальный фестиваль «Репутация». Второй день конкурса прошел в воскресенье, 3 марта.

В фестивале участвовали коллективы из разных регионов.

Призовые места распределелись так:

Street Show Adults (возраст 15+)

  1. THE ROCKERS BAND (Рязань);
  2. Пусть говорят (Рязань);
  3. Вегас (Ступино).

Best Dance Solo (12-15 лет)

  1. Дарья Сидорова (Щелково);
  2. Даша Лучик (Жуковский);
  3. Павлова Елизавета (Рязань).

Best Dance Duet (12-15 лет)

  1. Академия Танца Абросимова Анна, Семенцова Софья (Липецк);
  2. АрАн (Рязань);
  3. DIVAS CREW (Истра).

Lady Styles Show (возраст 14+)

  1. S.A.M. (Рязань);
  2. Oomph Factor (Уфа)
  3. Caffeine Created (Воронеж).

Best Dance Solo (16+)

  1. Мукфи Сабрина (Санкт-Петербург);
  2. Вячеслав Куранов (Павловский Посад);
  3. Мошков Никита (Павловский посад).

Best Dance Duet (16+)

  1. Мятный Дуэт (Щелково);
  2. Анна Сомова и Елизавета Павлова (Рязань);
  3. Дуэт «Притяжение» (Рязань).

Результаты первого конкурсного дня можно посмотреть здесь.


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