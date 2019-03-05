Рязанцев предупредили о мошенниках-«энергетиках». В МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» рассказали, что злоумышленники предлагают горожанам платно заменить счетчики и идущиек домам провода. При этом, как отметили специалисты, у мошенников нет необходимого оборудования. Выполненные ими работы могут привести к перенапряжению в домашней электропроводке и возникновению пожаров.
В «Рязанских городских распределительных электрических сетях» подчеркнули, что их сотрудники не ходят по домам, предлагая услуги, и не берут деньги «на руки». О необходимости заменить счетчик предупреждают зараннее. У электромонтеров есть удостоверения с фотографиями и специальная одежда в сине-красной расцветке, в том числе куртки с названием предприятия — «МУП РГРЭС».
«Работы по замене проводов ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводам в жилые дома, в том числе, находящиеся в частном владении, в случае необходимости, МУП „РГРЭС“, выполняет бесплатно», — пояснили в организации.
О замене проводов ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводам в частные жилые дома можно узнать по телефону: 55-05-77 (добавочный 1622, либо 1636); счетчиков — 55-05-77 (добавочный 1728, либо 1235).