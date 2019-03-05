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15:32, 5 марта 2019 190
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Навигация и закуски. Минздрав рассказал о «бережливых технологиях» в рязанском перинатальном центре

Навигация и закуски. Минздрав рассказал о «бережливых технологиях» в рязанском перинатальном центре

Рязанкий минздрав рассказал о «бережливых технологиях» в перинатальном центре. В частности, там есть навигация, коридоры для разделения потоков пациентов, лифты и электронный документооборот.

Регистратура выстроена по современному типу: пациентов и сотрудников разделяет низкая стойка, которая не мешает общаться.

«Все карты систематизированы так, чтобы найти их не составляло труда. А для разделения потоков информационное табло — каждый пациент четко знает, куда ему пройти. Здесь не теряют время и нервы, а значит, берегут здоровье будущих мам», — отметили в ведомстве.

Амбулаторную помощь оказывают на первом этаже: в отделениях функциональной и ультразвуковой диагностики, физиотерапевтическом отделении, процедурном кабинете, на дневном стационаре. У каждого подразделения есть лифт.

Навигация в перинатальном центре состоит из стрелок, табличек, цветовых обозначений и сквозной нумерации кабинетов.

«Поскольку здание перинатального центра относительно новое, у нас нет помещений, где скопился бы хлам или простаивали площади, — рассказала главврач Ирина Девятова, — тем не менее, систему 5S мы применяем в работе, и находим все больше сторонников порядка на рабочих местах. Уже сейчас на столах сотрудников не найти лишних бумаг, их заменяет электронный документооборот. Поэтому, чтобы найти что-то на столе, требуется не более 30 секунд».

В минздраве отметили, что холл перинатального центра мало напоминает больничный.

«Запах свежей выпечки и булочек встречает посетителей. В холле расположены кофе-машина, можно купить выпечку собственного производства и удобные диваны, — говорится в пресс-релизе. — Каждый может пообедать в столовой перинатального центра, в меню горячие обеды и закуски».

В перинатальном центре в ближайшее время также планируют организовать колл-центр.

Фото сайта рязанского минздрава


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