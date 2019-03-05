Любимов сделал заявление после эвакуации в школе №63

После эвакуации в школе №63 в Песочне губернатор Николай Любимов заявил, что администрации школ должны строго выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности детей в школах. Об этом сообщил
Глава области отметил, что «с ситуацией в школе оперативно справились, все сработали так, как надо, и с детьми все в порядке».
Как подчеркнул Любимов, проверки школ уже проводились, но этим вопросам следует «еще раз уделить особое внимание и проанализировать текущую обстановку».
«Администрации школ должны строго выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности детей в школах, — сказал губернатор. — Если будут выявляться нарушения, всех ответственных за это надо строго наказывать, не дожидаясь, пока произойдет недопустимое».
Глава региона, что позже необходимо будет организовать проверки в тех школах, «где есть проблемы в этом направлении, в том числе обратить внимание на состояние электропроводки, эвакуационных выходов».
Напомним, утром во вторник, 5 марта, из школы №63
После произошедшего