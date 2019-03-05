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15:34, 5 марта 2019 285
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Любимов сделал заявление после эвакуации в школе №63

Любимов сделал заявление после эвакуации в школе №63

После эвакуации в школе №63 в Песочне губернатор Николай Любимов заявил, что администрации школ должны строго выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности детей в школах. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Глава области отметил, что «с ситуацией в школе оперативно справились, все сработали так, как надо, и с детьми все в порядке».

Как подчеркнул Любимов, проверки школ уже проводились, но этим вопросам следует «еще раз уделить особое внимание и проанализировать текущую обстановку».

«Администрации школ должны строго выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности детей в школах, — сказал губернатор. — Если будут выявляться нарушения, всех ответственных за это надо строго наказывать, не дожидаясь, пока произойдет недопустимое».

Глава региона, что позже необходимо будет организовать проверки в тех школах, «где есть проблемы в этом направлении, в том числе обратить внимание на состояние электропроводки, эвакуационных выходов».

Напомним, утром во вторник, 5 марта, из школы №63 эвакуировали 700 человек.

После произошедшего начала проверку прокуратура.


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